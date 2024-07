Seduc-SP divulga datas do Provão Paulista Seriado 2024

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta segunda-feira (22), no Diário Oficial do Estado, a resolução 50, com as datas do Provão Paulista Seriado — que dá acesso direto às universidades e faculdades paulistas — e do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). As provas serão aplicadas nas mais de 5.000 escolas estaduais entre os dias 30 de outubro e 27 de novembro de 2024 para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Em toda a rede estadual de SP, mais de 2,6 milhões de estudantes devem prestar as provas.

Além das datas oficiais, escolas podem organizar a reaplicação das duas avaliações em datas pré-definidas pela resolução em casos de cidades com feriados, por exemplo, até o início do mês de dezembro.

A prova que dá acesso direto à Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está marcada para os dias 30 e 31 de outubro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio. No primeiro dia, com cinco horas de duração, a prova avalia as disciplinas de linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, além da redação. No segundo dia, com quatro horas de duração, serão avaliadas as disciplinas de matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas.

Em todas as datas do Provão, estudantes com deficiência terão direito a uma hora a mais de permanência na sala de prova.

“No primeiro ano do Provão Paulista, a Secretaria da Educação, em conjunto com as melhores universidades e faculdades paulista, ofereceu 15 mil vagas no ensino superior a alunos da rede pública. Agora, com as datas da avaliação deste ano já divulgadas, nossas escolas e estudantes já podem organizar cronogramas específicos para a preparação para a prova que garante o acesso direto a um futuro na universidade”, afirma o secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva.

Também para o Ensino Médio, o Provão Paulista será aplicado para estudantes das 1ª e 2ª séries nos dias 11 e 12 de novembro, com quatro horas de duração em cada dia. No primeiro dia, os alunos serão avaliados nas disciplinas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas.

O Provão Paulista Seriado permite que alunos do Ensino Médio comecem a construir sua trajetória rumo à universidade desde a 1ª série. A participação no Provão é contabilizada a cada ano e, a somatória, necessária para os processos seletivos nas instituições de ensino superior parceiras.

Para estudantes que estão neste ano na 3ª série do Ensino Médio, por exemplo, e que participaram da primeira edição da avaliação no ano passado (então matriculados na 2ª série), a prova de múltipla escolha deste ano tem peso de 50% e a redação, de 20%.

Para estudantes que estão na 2ª série em 2024, a prova de múltipla escolha vale 25%, enquanto no ano passado (na 1ª série) era de 15%. No ano de 2025, quando esses estudantes estiverem na 3ª série, a prova de múltipla escolha terá peso de 40% e, de redação, de 20%.

Estudantes de outras redes públicas de ensino também poderão ter acesso ao Provão Paulista Seriado, mediante adesão, conforme disposto na resolução. O Provão Paulista Seriado é destinado exclusivamente a estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública.

Saresp

O Saresp deste ano será aplicado para alunos do 2º e 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em todas as escolas estaduais. Outras escolas públicas e particulares também podem receber a aplicação, mediante manifestação de interesse adesão.

O cronograma de aplicação do Saresp será o seguinte para este ano:

Os alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental farão as provas de língua portuguesa e matemática no dia 13 de novembro;

Os alunos do 6º ano farão as provas nos dias 18 e 19 de novembro;

Estudantes do 7º ano farão as provas nos dias 21 e 22 de novembro;

Estudantes do 8º ano farão as provas nos dias 25 e 26 de novembro;

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental farão as provas nos dias 27 e 28 de novembro;

Para todos os estudantes dos anos finais, o primeiro dia de provas avalia as áreas de linguagens e ciência da natureza e o segundo dia, de matemática e ciências humanas.

Desde o ano passado, as provas dos anos finais do Ensino Fundamental do Saresp incluem as quatro áreas do conhecimento previstas no Currículo Paulista para cada etapa — com provas nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e língua inglesa. A partir de 2025, com base nos resultados do próximo Saresp, a aferição das metas, para o pagamento de bônus, levará em consideração metas individuais de professores de todas as disciplinas avaliadas de acordo com a etapa de ensino, além dos objetivos das escolas.

O Saresp tem como objetivo avaliar o desempenho dos alunos da rede pública estadual em disciplinas fundamentais, identificando deficiências no aprendizado e fornecendo dados essenciais para a formulação de políticas públicas educacionais.