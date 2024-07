Seduc-SP deposita hoje (19) R$ 208 milhões em bônus a servidores da rede estadual

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) deposita, a partir das 17h desta sexta-feira (19), R$ 208 milhões em bônus a aproximadamente 39,2 mil servidores de 767 escolas que atingiram as metas no Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) referentes ao ano de 2023.

O valor médio é mais do que o dobro pago na última edição do bônus, referente ao resultado de 2022. Na ocasião, os servidores receberam em média R$ 2.425. Agora, o montante será de R$ 5.328. O maior bônus pago a um funcionário da rede neste ano será de R$ 35,4 mil. Outras 1.363 pessoas receberão entre R$ 15 mil e R$ 30 mil.

Das 767 escolas contempladas, 537 alcançaram 100% da meta (ouro) e 230 registraram 50% (diamante). Para o cálculo, além dos resultados de aprendizagem, as unidades de ensino precisaram cumprir outros requisitos, como a frequência de estudantes e ainda a participação nas avaliações da rede, como o Saresp e o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), do governo federal.

“A bonificação é resultado do esforço conjunto de professores, equipes escolares e servidores em prol de uma educação paulista de qualidade. Neste ano, a Secretaria adotou uma série de iniciativas para garantir a aprendizagem de todas as etapas de ensino como a ampliação da carga horária das disciplinas de língua portuguesa e matemática, o Alfabetiza Juntos e a expansão do ensino técnico”, afirma o secretário-executivo da Seduc-SP, Vinícius Neiva.

Novo sistema em 2025

O pagamento deste ano ainda está atrelado ao desempenho dos estudantes nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. A partir de 2025, com base nos resultados do próximo Saresp, a aferição das metas levará em consideração metas individuais de professores de todas as disciplinas avaliadas de acordo com a etapa de ensino, além dos objetivos das escolas. O Saresp será aplicado no final do ano.

As metas para a apuração do ano letivo de 2024 já estão disponíveis para consulta de cada servidor no portal da Secretaria Escolar Digital (www.sed.educacao.sp.gov.br) em Recursos Humanos/Bonificação por Resultados.