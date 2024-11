Seduc-SP aumenta tempo de aula e inclui mais português e matemática na grade

A partir do próximo ano letivo, a duração da aula de cada disciplina da grade dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio será ampliada para 50 minutos. Com o aumento definido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, serão seis aulas por dia para alunos que estudam em escolas de período parcial nos turnos da manhã e da tarde. O tempo extra vai proporcionar ao professor um melhor planejamento da aula e ao aluno a possibilidade de assimilar mais o conteúdo da disciplina.

Desde 2020, a grade era composta por sete disciplinas diárias de 45 minutos cada. O ajuste também vai alterar os horários de saída dos alunos. Para aqueles do período matutino a saída será às 12h20. Já para o vespertino, a última aula termina às 18h20.

“A rede estadual paulista volta a se adequar ao que já é frequente em outras redes de ensino público. Com mais tempo, os professores têm a oportunidade de organizar melhor os planos de aula e os estudantes podem utilizar o tempo extra para a execução das tarefas”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Novo Ensino Médio e mais aulas de português e matemática

Para 2025 a Seduc-SP também já definiu a adequação da matriz curricular do Ensino Médio em consonância com a Política Nacional do Ensino Médio (lei nº 14.945/2024), aprovada em julho, e que reorganiza a carga horária da formação básica geral para 2.400 horas e itinerários formativos para 600 horas.

Com as mudanças, os alunos da 3ª série terão um aumento de 78% do tempo das aulas de língua portuguesa e de 33% de matemática. Não há mudanças nos itinerários formativos, que seguem com três opções de áreas, duas acadêmicas, exatas e humanas, e a técnica profissional.

A novidade é a inclusão de mais duas disciplinas na matriz curricular da rede estadual de São Paulo. Alunos da 3ª série do Ensino Médio e também do 9º ano do Ensino Fundamental terão por semana mais duas aulas de orientação de estudos de matemática e outras duas de orientação de estudos de língua portuguesa.

A disciplina de educação financeira, incluída no currículo paulista a partir deste ano, também será reorganizada entre os anos e séries. Agora as aulas focadas no aprendizado de matemática e em como os estudantes podem construir uma relação melhor com o dinheiro ao longo da vida será obrigatória na grade do 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Além disso, a aula de leitura e redação será ofertada a todas as séries dos anos finais do Fundamental.

“Optamos por dar uma atenção especial aos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática nas séries finais dos ciclos. Neste ano, já havíamos ampliado a carga horária das duas disciplinas nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, em 70% em matemática e 60% em português”, acrescenta Feder.

Calendário 2025

A Seduc-SP também definiu o calendário do próximo ano. Em 2025, as aulas do primeiro semestre terão início em 3 de fevereiro. O recesso escolar do meio do ano está previsto para o período entre os dias 1º e 20 de julho. Para o cumprimento dos 200 dias letivos, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Base (LDB), o fim das atividades está agendada para 9 de dezembro.