Seduc-SP aplica provas de inglês que vão selecionar estudantes intercambistas

Chegou a hora de definir quais estudantes da rede estadual de São Paulo vão participar da 1ª edição do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo. Na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica as provas que vão selecionar 500 estudantes para uma temporada de estudos em países de língua inglesa a partir de 2025.

A prova é destinada aos alunos da 1ª série do Ensino Médio que, desde março, participam de um curso intensivo de inglês oferecido pela Seduc-SP após pré-seleção com base no desempenho na edição 2023 do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Em todo estado, são mais de 19 mil estudantes.

Cada escola tem autonomia para decidir os dias e horários de aplicação dos exames. As unidades podem, por exemplo, aplicar a prova nos dois primeiros dias e usar o terceiro para repescagem. Ou centralizar os exames em apenas um dia.

Prova avalia quatro habilidades

O exame é presencial e vai avaliar quatro habilidades do conhecimento em língua inglesa – fala (speaking), leitura (reading), compreensão auditiva (listening) e escrita (writing) – e, de acordo, com o nível de proficiência do estudante (básico, intermediário e avançado). Ao todo são 81 questões e o tempo de duração da prova é de 2h e 20 minutos.

Ao longo do teste, o aluno vai responder a itens que incluem, entre outros, construção de frases, ditado, leitura em voz alta, resumo e elaboração de artigo de opinião. A nota mínima para classificação é sete (7). Neste primeiro momento serão selecionados os 500 estudantes com melhores resultados. No fim do ano, uma nova avaliação vai escolher mais 500 jovens. No total, 1.000 alunos da rede serão contemplados com o intercâmbio.

Intercâmbio em 2025

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo terá duração de três meses e será 100% gratuito com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), seguros-viagem nacional e internacional; passagens aéreas; traslados; hospedagem em casa de família com pensão completa. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais antes e durante a estadia no exterior.

São cinco destinos previstos: Austrália, Canadá, Grã-Bretanha, Irlanda e Nova Zelândia. Durante o período, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais. A expectativa é que o embarque da primeira turma seja em janeiro de 2025.