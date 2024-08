Seduc-SP aplica prova de recuperação para estudantes a partir de segunda-feira (5)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica no início da próxima semana, segunda e terça-feira (5 e 6), as provas de recuperação para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Deverão fazer as provas os alunos que alcançaram notas menores de cinco no primeiro e segundo bimestre deste ano. As avaliações podem substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.

As provas serão aplicadas durante o horário de aulas e todos os estudantes podem participar, independentemente se eles foram ou não encaminhados para as aulas de reforço. As escolas têm autonomia para decidir os dias das provas de cada disciplina – no dia 5 ou 6. As aulas de recuperação foram ministradas na última semana de aulas, no início do mês de julho, e nesta semana, desde o retorno do recesso, na segunda-feira (29).

“Nossas escolas estão fazendo um esforço muito grande para que os alunos não fiquem para trás. Aqueles alunos que estão com defasagem, com nota vermelha, estão no foco do trabalho dos nossos professores e escolas. Nesta semana, assim como no início do mês, os estudantes participam do reforço para rever temas de maior dificuldade para que, a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto, eles façam a prova de recuperação para superar suas notas vermelhas”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Considerando que as notas da prova de recuperação também podem substituir uma das notas do primeiro ou segundo bimestre — mesmo para aqueles alunos que tiraram notas 6, 7 ou 8, por exemplo —, todos os estudantes dos anos e séries avaliados poderão ser beneficiados com a revisão de notas e atualizações do boletim escolar. Sendo assim, a prova poderá ser feita por 2,5 milhões de estudantes.

Caso haja necessidade, a Seduc-SP definiu para os dias 8 e 9 de agosto a repescagem da recuperação.

No final deste ano letivo, o reforço e as provas de recuperação também serão oferecidos para aqueles com dificuldades no 3º e 4º bimestre.