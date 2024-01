Seduc-SP abre pré-cadastro para professores de ensino técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com pré-cadastro aberto para professores interessados em atuar em classes do Itinerário de Formação Técnica Profissional. O processo é válido para profissionais graduados e/ou que possuam notório saber com comprovada experiência nas áreas dos cursos. A inscrição é on-line e vai até 5 de fevereiro no site Ensino Médio Paulista.

Em 2024, mais de 1.000 unidades da rede estadual vão oferecer nove opções de cursos no Ensino Médio: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Há vagas nas 91 Diretorias de Ensino.

A remuneração dos selecionados será de R$ 5,3 mil para jornada presencial de 40 horas semanais e de R$ 3,3 mil para jornada presencial de 25 horas semanais. As oportunidades variam de acordo com a demanda de cada região e disponibilidade de horários e locais dos candidatos.

Para a atuação em sala de aula, a Secretaria da Educação fornecerá material didático dos cursos com aulas, exercícios, atividades práticas, e também Formações Pedagógicas e Técnicas para garantir o suporte necessário e a adaptação do professor na rede.