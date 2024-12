SEDS recebe equipe do Desenvolvimento Social do RJ

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) do Estado de São Paulo recebeu, nesta quinta-feira (12), uma equipe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Com o objetivo de trocar informações e compartilhar experiências, os técnicos e gestores fluminenses visitaram também dois equipamentos administrados pela pasta paulista: a casa para migrantes e refugiados Terra Nova I e o abrigo para pessoas em situação de rua da Praça da Sé.

A equipe do Rio de Janeiro foi recebida por Tatiane Sousa Magalhães, titular da Coordenadoria de Ação Social da SEDS, e Mauralis Da Silva Selan, responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da capital paulista. No encontro, compartilharam informações sobre o funcionamento dos abrigos para pessoas em situação de rua administrados pelos dois estados.

“A troca de experiências e de boas práticas é importante para aprimorarmos o atendimento da população em situação de vulnerabilidade social”, disse Felippe Souza, subsecretário de Gestão do Sistema Único de Assistência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Além dele, integraram a equipe de visitantes do Rio de Janeiro Letícia Guimarães, superintendente de Proteção Social Especial, e Maria Célia Vasconcellos, coordenadora do Programa Hotel Acolhedor.

Os técnicos e gestores visitaram, em seguida, a Casa de Passagem Terra Nova I. Com cinquenta vagas, ela é dedicada a receber migrantes e refugiados. Faz parte de uma rede de acolhida, com 330 vagas, que conta ainda com o Terra Nova II, o Terra Nova III e oito repúblicas.

Por fim, a equipe do Rio de Janeiro conheceu o abrigo da SEDS na Praça da Sé. Voltado para famílias com crianças, idosos e pessoas com deficiência, ele possui acessibilidade e conta com quartos com berços para bebês.