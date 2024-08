SEDS realiza última reunião do projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial

A Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Ação Social, promoveu, na manhã desta quarta-feira 28, a 14ª e última reunião do projeto “Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial nos municípios de pequeno porte I e II.” Participaram do encontro online, além de técnicos da SEDS, representantes de 62 cidades que integram a iniciativa e de vinte Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads). Ao final da reunião, a Secretaria do Desenvolvimento Social anunciou o lançamento do edital da primeira “Publicação sobre as Experiências de Municípios no Estado de São Paulo, de Pequeno Porte, na Implantação e no Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial.”

Poderão concorrer os 62 municípios que participaram do projeto. Cada um deles pode inscrever apenas um artigo, cuja autoria poderá ser institucional ou de autor ou autores que foram ativos no processo da Vigilância Socioassistencial no território. Os textos deverão ser submetidos diretamente no formulário de inscrição a ser disponibilizado no site da SEDS entre 14 de outubro a 14 de novembro. O resultado será divulgado no dia 13 de dezembro, e todos os trabalhos selecionados serão publicados integralmente.