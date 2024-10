SEDS realiza Encontro Intersetorial do programa Bolsa Família e do CadÚnico

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Social (CDS), realizou nesta quinta-feira (3), o “Encontro Intersetorial com Municípios Prioritários do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único”.

O evento aconteceu no Centro Formador de Pessoal Para a Saúde, na capital, e teve como objetivo intensificar as ações de gestão e apoio técnico aos municípios na execução do programa Bolsa Família.

Esse foi o 7º encontro intersetorial realizado no estado. Ao todo, 16 municípios foram representados por servidores da Saúde, Educação e Assistência Social: Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Carapicuíba, Cotia, Itapecerica da Serra, Jandira, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, além da capital.

“Essa troca de experiências e de conhecimentos nos permite compreender melhor as dificuldades dos municípios e, a partir disso, é possível planejar ações de forma intersetorial para uma atuação conjunta”, explica Fernanda Varandas, diretora estadual de Proteção Social Básica da SEDS.