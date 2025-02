SEDS realiza ação formativa sobre a inserção dos profissionais de pedagogia na Política sobre Drogas

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), por meio da Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas (COED), realizou em São Paulo, entre os dias 11 e 14 de fevereiro, uma ação formativa com profissionais de pedagogia que atuam nas unidades de acolhimento terapêutico residencial na modalidade Casas Terapêuticas.

Um dos principais assuntos abordados foi o papel da pedagogia como prática crítica e emancipadora na superação das vulnerabilidades sociais e pessoais decorrentes do uso de drogas. Além disso, os participantes fizeram uma imersão nas Cenas Abertas de Uso, na região central da capital paulista, onde também puderam conhecer os diversos serviços oferecidos aos usuários pelo Governo do Estado de São Paulo.

“As Casas Terapêuticas são um serviço especializado, interdisciplinar, oferecido em diferentes etapas e direcionado a indivíduos com múltiplas vulnerabilidades sociais e pessoais decorrentes do transtorno pelo uso de substâncias”, afirma Eliana Borges, coordenadora de Políticas Sobre Drogas da COED.

“A ação formativa, portanto, teve por objetivo inserir estes profissionais, de forma qualificada, nos Serviços da Política sobre Drogas”, complementa. Iniciativas semelhantes já foram realizadas, por exemplo, com psicólogos, assistentes sociais e coordenadores.

“A formação continuada é essencial no serviço público para que se alinhem conceitos, práticas e orientações, garantindo assim a qualidade e a eficiência de qualquer ação. O desafio é manter o padrão do serviço e, ao mesmo tempo, conseguir atender as particularidades de cada pessoa acolhida”, ressalta Paulo Xavier, diretor técnico da COED.

As Casas Terapêuticas foram desenvolvidas pela atual gestão e são voltadas para pessoas com transtornos pelo uso de substâncias (TUS) agravados pela vivência prolongada em situação de rua. O objetivo é a superação da situação de rua, melhoria da qualidade de vida e capacidade de autossustento.

O serviço possui metodologia inovadora, desenvolvida para romper com quaisquer aspectos de institucionalização e garantir um processo de intervenção baseado em evidências científicas associada ao acolhimento em modelo residencial. Desde o início de 2023, a SEDS já entregou Casas Terapêuticas nos bairros de Santana, Vila Mariana, Santo Amaro e Cursino, na capital paulista, além dos municípios de Osasco e Guarulhos.