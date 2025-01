SEDS promove capacitação do CadÚnico para servidores de DRADS

Para promover a efetividade das políticas de assistência social no Estado de São Paulo e garantir que alcancem as pessoas que mais precisam delas, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) promove regularmente cursos de capacitação aos entrevistadores das Diretorias Regionais de Assistência Social (DRADS) para que o Cadastro Único (CadÚnico) seja devidamente preenchido.

Desde o início de 2024, cerca de 750 servidores já participaram do treinamento, que até o momento contemplou 19 de um total de 26 DRADS existentes no estado. Na semana passada, quem recebeu a capacitação foi a equipe de Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto. O treinamento é necessário para que os servidores se atualizem sobre mudanças periódicas no formulário do CadÚnico, e também sobre as novas regras do cadastramento no que diz respeito, por exemplo, a representante legal, famílias unipessoais e documentação.

O Cadastro Único é uma ferramenta essencial para que os governos federais, estaduais e municipais tenham uma compreensão maior de quem são as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso a diversos benefícios, programas e serviços dessas três esferas que fazem parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é preciso estar cadastrado no CadÚnico. O cadastramento é realizado pelos servidores que estão nos municípios, em contato direto com as famílias. “É no território dos municípios que as pessoas vivem, que as pessoas caminham, que as pessoas trabalham. O estado está na articulação, na coordenação e no cofinanciamento das políticas sociais, mas quem está próximo das pessoas são os municípios”, explica a secretária da pasta, Andrezza Rosalém.

Os conteúdos das aulas são baseados nos nove blocos que compõem o caderno de cadastramento do CadÚnico. A cada bloco estudado, os participantes passam por uma revisão dos pontos abordados e podem esclarecer dúvidas, além de participarem de dinâmicas que ajudam na assimilação do conteúdo. “A capacitação, além de reforçar os objetivos do cadastramento, traz conceitos sobre família convivente e trata da forma como a Assistência Social classifica os cômodos da casa e de como deve ser feita a abordagem às famílias”, explica a servidora Vanessa Kessi, uma das coordenadoras da capacitação para a DRADS de Fernandópolis.

A assistente social Lara Miron também ressaltou a importância do treinamento. “O curso é fundamental para manter a equipe em dia com as novas normas do CadÚnico e, assim, garantir um bom atendimento à população”.

Ao final da capacitação, todos os participantes passam por uma prova. O teste é uma simulação do cadastro de uma família, onde os alunos devem preencher corretamente todos os nove blocos do formulário do Cadastro Único. Os aprovados recebem um certificado de capacitação e estão aptos a realizar os cadastros das famílias.