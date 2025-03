SEDS participa de Seminário de Equidade Étnico-racial do Sistema Único de Assistência Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo participou do seminário “Caminhos para a Equidade Étnico-Racial no SUAS”, realizado em Brasília/DF, na última semana. O evento, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), reuniu especialistas, gestores e representantes da sociedade civil para debater os desafios e potencialidades do atendimento socioassistencial à população negra, quilombola, indígena, cigana e de povos e comunidades tradicionais de matriz africana.

A participação da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo no evento reforça o compromisso do estado com a promoção da equidade étnico-racial e o fortalecimento do SUAS. A troca de experiências e o debate de ideias com outros estados e o governo federal são fundamentais para o aprimoramento das políticas públicas e para a garantia de um atendimento socioassistencial mais efetivo para todos os paulistas.

“A secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo se compromete a dar continuidade ao debate sobre equidade étnico-racial no SUAS, incorporando as discussões e os aprendizados do seminário em suas ações e programas”, explica Andrezza Rosalém, secretária da Pasta, “o objetivo é construir um sistema de assistência social cada vez mais inclusivo e capaz de atender às necessidades de todos os cidadãos, independentemente de sua raça, etnia ou origem”, conclui.