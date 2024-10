SEDS participa de congresso internacional de políticas sobre drogas

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), participa do 9º Congresso Internacional Freemind 2024 – Diálogos Globais, Soluções Locais: Dependências em Pauta. Um dos maiores da América Latina no campo da prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos, o evento, que tem como tema “A Missão e a Omissão da Sociedade”, começou nesta terça-feira (29) e vai até sexta-feira (1), em Serra Negra, no interior do estado. O vice-governador, Felício Ramuth, esteve na abertura.

A coordenadora de Políticas sobre Drogas da SEDS, Eliana Borges, participou na quarta-feira (30) de um painel que abordou o papel das comunidades e das famílias no apoio, na prevenção, no tratamento e na reinserção de pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas. “Esse evento é fundamental para discutirmos a atuação das bases familiares e das comunidades locais nessa questão”, diz Eliana. “Como representante das políticas sobre drogas na secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de SP, eu me sinto realizada em participar”, complementa.

Na sexta-feira (1), Eliana Borges vai participar de uma reunião do Colegiado de Presidentes de Conselhos Estaduais de Política sobre Drogas (COPEN) para tratar do processo de construção da Política Pública sobre Drogas e da interface com os Conselhos de Políticas municipais e estaduais. “Será mais uma oportunidade de apresentarmos ideias que têm gerado bons resultados em São Paulo e de trocarmos experiências”, afirma Eliana.