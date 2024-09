SEDS participa de avaliação da Agência da ONU para Refugiados

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) na manhã desta terça-feira 24. Por meio de uma consultora externa, a entidade está promovendo uma avaliação de suas ações entre 2021 e julho de 2024. Para tanto, entrevistou Mauralis Da Silva Selan, responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da capital paulista e ponto focal da SEDS na questão de refugiados durante o período avaliado.

Mauralis Selan destacou a ajuda recebida do Acnur durante a crise dos refugiados afegãos. No período, a entidade auxiliou os trabalhos da SEDS com apoio técnica e de profissionais. Esteve ao lado dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social em dois episódios tensos: a saída da primeira leva de refugiados do aeroporto de Guarulhos para um hotel na zona leste da capital paulista, e o transporte de mais de 120 afegãos até uma colônia de férias na Praia Grande, litoral de São Paulo.

O Acnur também acompanhou a expansão da rede paulista para acolhida de refugiados. O atendimento, antes com um abrigo na capital paulista, cresceu com a inauguração de oito repúblicas e das Casas de Passagem Terra Nova II e Terra Nova III. A capacidade de acolhimento aumentou de 50 para 330 pessoas. “O Acnur nos ajudou a pesquisar imóveis para instalar os serviços e a fazer cálculos de custos”, explica Mauralis Selan. “Em todos os momentos de crise, eu via o colete azul da Acnur.”