SEDS lança edital para publicação de artigos sobre Trabalho Social com Famílias

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), por meio da equipe de Proteção Social Básica (PSB) da Coordenadoria de Assistência Social (CAS), anuncia a primeira chamada para publicação de artigos, em uma revista a ser produzida para essa finalidade, sobre Trabalho Social com Famílias no Estado de São Paulo.

Podem participar os 95 municípios listados no edital – são aqueles que inscreveram experiências na 1ª Mostra da Proteção Social Básica, realizada em setembro de 2024. As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de março, por meio do link disponível no edital abaixo.

Com a publicação, a SEDS pretende não só dar visibilidade à produção de conhecimento e tecnologias sociais realizada pelos municípios, mas também promover uma reflexão sobre as ofertas de Proteção Social Básica a partir de uma leitura crítica das metodologias, dos modelos de serviços e das possibilidades de atuação, considerando as diversidades regionais e territoriais, além do atual contexto socioeconômico e cultural.

A iniciativa é importante por realizar um registro organizado de experiências de trabalho social com famílias realizado por profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de modo a incentivar que essas experiências se consolidem como ações voltadas a garantir as seguranças socioassistenciais.

Confira o Edital da 1ª Mostra da Proteção Social Básica.