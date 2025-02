SEDS investe em transparência e integração de dados

Para oferecer mais transparência, agilidade e integração de dados, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) disponibilizará a partir deste mês, junto ao Banco do Brasil, o BB Gestão Ágil gratuitamente para as 645 prefeituras paulistas.

Por meio da ferramenta, cada fundo municipal de Assistência Social contará, inicialmente, com três contas bancárias para receber os repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). A depender da finalidade, os recursos cairão na conta de Proteção Social Básica, de Proteção Social Especial ou de Benefício Eventual.

O BB Gestão Ágil centralizará as informações de receitas, gastos e documentos de despesas, proporcionando um acompanhamento mais detalhado e em tempo real desses indicadores.

A expectativa é que haja uma melhora significativa na gestão dos recursos, facilitando o dia a dia dos gestores municipais e garantindo que todos os repasses sejam devidamente contabilizados e aplicados com eficiência. Isso será possível uma vez que o BB Gestão Ágil permite acompanhar os ingressos e saídas de valores das três contas, além de fazer o cruzamento das despesas com suas respectivas notas fiscais.

O sistema também amplia a transparência ao possibilitar que a SEDS, a qualquer momento, possa fazer o acompanhamento do saldo das contas de cada cidade e conferir, por meio dos documentos fiscais disponíveis, como os valores estão sendo investidos.