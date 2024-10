SEDS discutirá envelhecimento e convivência nos territórios na série Dialogando

“Envelhecimento e a Convivência nos Territórios”. Este será o tema do próximo evento da série Dialogando, organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), por meio da Coordenadoria de Assistência Social (CAS) e da Escola de Desenvolvimento Social (EDESP), nesta quinta-feira, 24, na capital paulista.

A programação contará com apresentações sobre o trabalho relacionado ao tema desenvolvido pelas equipes da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, com foco na atuação preventiva e fortalecimento de vínculos familiares, sociais e comunitários.

Também está prevista uma aula via plataforma digital do professor Alejandro Perez sobre “Envelhecimento e as Cidades”, diretamente do México. Atualmente, ele coordena o “Laboratório del Habitat para Personas Mayores”, na Universidade ITESO (México).

O evento será realizado entre 9h e 12h, na ETEC Santa Ifigênia, na Rua dos Andradas, 140, centro de São Paulo. Também haverá transmissão pela internet por meio do link.