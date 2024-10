SEDS abre inscrições para publicação de artigos sobre Vigilância Socioassistencial

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), por meio do Grupo de Gestão do SUAS (GSUAS) da Coordenadoria de Assistência Social (CAS), abriu as inscrições para a publicação de artigos sobre a Vigilância Socioassistencial no estado de São Paulo. Poderão inscrever trabalhos, entre 30 de setembro e 31 de outubro, as 62 cidades que participaram da 1ª edição do projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial para Municípios de Pequeno Porte I e II, iniciado em 2022. O resultado será divulgado em novembro e o edital está disponível aqui.

Com a publicação dos artigos, a SEDS pretende ir além de divulgar o trabalho realizado pelas cidades contempladas. Quer também valorizar o processo de construção e fortalecimento das ações de vigilância socioassistencial nos municípios de pequeno porte, que são a maioria no estado.

Confira abaixo as cidades aptas a participar:

Adamantina

Alambari

Altinópolis

Álvares Machado

Angatuba

Araçariguama

Araçoiaba da Serra

Arealva

Artur Nogueira

Barrinha

Bastos

Boituva

Borborema

Buritama

Cachoeira Paulista

Canas

Capão Bonito

Castilho

Cerquilho

Cesário Lange

Conchas

Cravinhos

Espírito Santo do Pinhal

Florínia

Guareí

Iacanga

Ibaté

Ibirarema

Igarapava

Ilha Solteira

Iracemápolis

Itápolis

Jaguariúna

João Ramalho

José Bonifácio

Junqueirópolis

Mongaguá

Palmital

Paraibuna

Patrocínio Paulista

Pederneiras

Pedrinhas Paulista

Pereira Barreto

Pirapozinho

Pontal

Presidente Venceslau

Promissão

Quatá

Regente Feijó

Ribeira

Rio Grande da Serra

Salesópolis

Salto de Pirapora

Santa Rita do Passa Quatro

Santa Rosa de Viterbo

São João do Pau d’Alho

Tambaú

Tapiraí

Taquarituba

Tarumã

Valparaíso

Vargem Grande do Sul