SEDPcD realiza ações para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) preparou uma programação especial para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A partir desta terça (24) acontecem três eventos que abordam temas importantes relacionados à inclusão e à acessibilidade.

A programação começa na terça-feira, 24 de setembro, com o Seminário “Incluir para Avançar: Os caminhos para obter linhas de fomento”, que discutirá mecanismos e estratégias para o fomento de projetos voltados às pessoas com deficiência. O objetivo é auxiliar entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) a captarem recursos, compartilhando conhecimento técnicos para elaboração de editais e propostas públicas, aumentando as oportunidades de participação das entidades e OSCs.

Na quarta-feira, 25 de setembro, acontece a segunda edição do “Inclusão na Prática”. Desenvolvida pelas Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, a feira de empregabilidade inclusiva é gratuita e reunirá 11 empresas que totalizam mais de 600 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Para participar, basta preencher um formulário e comparecer com o currículo e o laudo para fins laborais.

Concluindo as atividades da semana, no sábado, 28 de setembro, haverá um evento especial gratuito no Museu da Inclusão em comemoração ao Dia Nacional do Surdo (26). A celebração será protagonizada pela comunidade surda, com palestras, poesias e artes visuais disponíveis em Libras e português para ouvintes. Com o lema “celebrando a cultura e a identidade”, a ação também encerra a agenda de comemorações do Setembro Verde, o mês da luta pela inclusão das pessoas com deficiência.

Para Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é uma data para refletir sobre a importância do respeito e da inclusão. “As pessoas com deficiência têm seus direitos assegurados e nosso trabalho é zelar para que não tenham barreiras, sejam tecnológicas, arquitetônicas, de comunicação ou de atitudes que comprometam o pleno exercício da cidadania.”

SERVIÇO

Seminário “Incluir para Avançar: Os caminhos para obter linhas de fomento”

Data: 24 de setembro de 2024

Horário: das 9h às 17h

Local: Auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Av. Mário de Andrade, nº 564, portão 10 – 1º andar.

Inclusão na Prática (2ª Edição)

Data: 25 de setembro de 2024

Horário: das 9h às 16h

Local: Auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Av. Mário de Andrade, nº 564, portão 10 – 1º andar.

Inscrições: https://forms.gle/tzWuYLAiTpHsMQ3q9

“Dia do Surdo: celebrando a cultura e a identidade”

Data: 28 de setembro de 2024

Horário: das 14h às 17h

Local: Museu da Inclusão – Av. Mário de Andrade, nº 564, portão 10