SEDPcD ilumina prédio em lilás no mês de conscientização sobre o Teste do Pezinho

Neste mês, para marcar o Junho Lilás – conscientização sobre a importância do Programa Nacional de Triagem Neonatal – a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) ilumina sua sede na cor símbolo da campanha. O objetivo é informar à população sobre a realização do Teste do Pezinho, que engloba exames fundamentais para o diagnóstico precoce e tratamento de doenças raras e deficiências.

O Teste do Pezinho é feito na primeira semana de vida do bebê e pode detectar uma série de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. O diagnóstico precoce é vital para iniciar o tratamento adequado e, assim, prevenir ou minimizar complicações graves. Doenças progressivas ou degenerativas, como a Atrofia Muscular Espinhal (AME), a Fenilcetonúria e a Distrofia Muscular de Duchenne exemplificam situações onde a ausência de cura e o progresso da doença podem ocasionar deficiências severas.

Para o secretário Marcos da Costa, mais que uma medida de saúde, o Teste do Pezinho é uma atitude cidadã: “O Junho Lilás é um momento importante para reforçar que as políticas públicas sejam efetivas desde a primeira infância. Uma medida simples, como o Teste do Pezinho, é o que possibilita a indicação de tratamentos e acompanhamentos compatíveis com o diagnóstico”, destaca.