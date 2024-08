SEDPcD e TRE-SP firmam parceria para acessibilidade nas eleições municipais

Nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) firmaram parceria para a disponibilização do Programa São Paulo São Libras nas próximas eleições municipais. Com essa medida, as pessoas surdas poderão acessar a Central de Interpretação de Libras para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano, tanto nos dias anteriores à eleição quanto no dia da votação.

Durante a cerimônia de assinatura, realizada na sede do TRE-SP, no centro da capital, o secretário da SEDPcD, Marcos da Costa, destacou a importância da iniciativa: “Estamos muito felizes por colaborar com o TRE de São Paulo através desta parceria, na missão de garantir que as pessoas surdas possam exercer seu direito ao voto com mais autonomia e dignidade. A acessibilidade é um princípio fundamental da nossa democracia. Este é mais um passo do Governo de SP para assegurar que todos os cidadãos paulistas possam exercer plenamente sua cidadania.”

O presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, também ressaltou o compromisso da instituição com a inclusão e reforça a importância do serviço para a comunidade surda. “Vamos fazer um bom uso do serviço, é muito útil para os eleitores.”

O programa São Paulo São Libras, que viabiliza a Central de Interpretação, já está presente em todas as delegacias do estado, nas unidades dos Postos de Atendimentos ao Trabalhador (PATs), nos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), nos Centros de Integração da Cidadania (CICs), em 242 postos do Poupatempo e no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor). Desde sua criação em outubro de 2023, o programa já realizou mais de 5,1 mil atendimentos, promovendo inclusão e acessibilidade em diversos serviços públicos.