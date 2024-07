SEDPcD e SDE promovem ação de empregabilidade para pessoas com deficiência

O Governo de São Paulo, em iniciativa conjunta das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, realiza nesta quarta-feira, (24), a partir das 9h, o evento ‘Inclusão na Prática’, que estimula empresas a investirem na contratação de pessoas com deficiência. A ação celebra os 33 anos da promulgação da Lei de Cotas, que garante os direitos dos trabalhadores com deficiência no Brasil.

As ações de empregabilidade são coordenadas pelo Programa Meu Emprego Inclusivo, que opera por 21 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEI), distribuídos em todo o estado. O programa utiliza a metodologia do Emprego Apoiado, que dá suporte ao candidato e às empresas para possibilitar a permanência e desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Durante o evento, representantes do PEI, trabalhadores e profissionais de Recursos Humanos apresentarão a importância e as vantagens de aderir ao programa.

O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destaca a relevância desta metodologia: “Estamos trabalhando para garantir que a empregabilidade vá além do preenchimento de cotas: queremos que as pessoas com deficiência tenham igualdade de oportunidades. Por isso, mapeamos perfis e apoiamos as empresas, garantindo maior assertividade no processo de contratação”.

“Esta será uma das maiores ações de empregabilidade entre pessoas com deficiência e empresas. Nosso objetivo, diretriz clara do governador Tarcísio de Freitas, é gerar renda, desenvolvimento regional e emprego, de forma inclusiva e com acesso ao mercado de trabalho”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

O evento é voltado a representantes de empresas, entidades e pessoas com deficiências cadastradas nos Polos de Empregabilidade Inclusiva e nos Postos de Atendimento ao Trabalhador. A programação conta com painéis e debates sobre as perspectivas para o fortalecimento da inclusão no mercado de trabalho.

Durante o Inclusão na Prática, candidatos com deficiência devem comparecer obrigatoriamente com o currículo e o laudo Caracterizador de deficiência, específico para fins laborais. Os selecionados serão entrevistados diretamente pelas empresas parceiras que dispõem de vagas para pessoas com deficiência.

Para participar do processo seletivo é necessário preencher o formulário de inscrição: https://abrir.link/slNCu

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) irá auxiliar no processo de renovação do Laudo Caracterizador de Deficiência. O documento é específico para fins laborais, indicando alterações e impedimentos nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e psicossocial), e difere da Avaliação Biopsicossocial realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs)

Os Polos de Empregabilidade Inclusiva têm como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Utiliza a metodologia do emprego apoiado como estratégia para a inclusão Profissional, e auxilia candidatos na qualificação profissional e empreendedora compatíveis com seu perfil profissional e interesse. O serviço também presta apoio às empresas e profissionais de RH, dando suporte e treinamento às equipes. Lançado em 2019, o programa já viabilizou mais de 12 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência.

Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs)

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 230 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Em 2023, foram ofertadas mais de 340 mil vagas de empregos nas unidades dos PATs no estado.

Serviço

Inclusão na Prática

Inscrições: https://abrir.link/slNCu – para empresas, entidades e pessoas com deficiência com laudo para fins laborais.

Data: 24 de julho de 2024.

Horário: das 9h às 17h.

Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Endereço: Av. Mário de Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda – São Paulo