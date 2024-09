SEDPcD celebra o Dia Nacional do Surdo com ações que ampliam a inclusão

Instituído pela Lei nº 11.796/2008, o Dia Nacional do Surdo é celebrado em 26 de setembro, com o principal objetivo de propor a reflexão e o debate sobre os direitos e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Para marcar a data, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) realiza neste sábado (28) um evento gratuito no Museu da Inclusão (confira programação abaixo).

Com o tema “celebrando a cultura e a identidade”, a programação conta com palestras, sarau de poesia, atividades recreativas para crianças e uma performance de arte visual ao vivo. As atividades, realizadas em Libras e em português, serão protagonizadas pela comunidade surda e integram o encerramento das comemorações do Setembro Verde, dedicado à luta pela inclusão das pessoas com deficiência.

A SEDPcD também conta com iniciativas para a comunidade que têm o objetivo de aproximar os serviços públicos desta população. Entre os programas de destaque está o São Paulo São Libras, que oferece intérpretes de Libras para atendimento presencial em diversos locais, como as unidades do Poupatempo, o Museu da Inclusão e o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), entre outros. Além disso, a plataforma estará disponível nas eleições municipais do estado de SP deste ano e também à disposição deste público na Defensoria Pública estadual . A iniciativa visa garantir que as pessoas surdas tenham pleno acesso a serviços públicos de qualidade.

“A SEDPcD reforça seu compromisso com a inclusão das quase 600 mil pessoas que fazem parte da comunidade surda no estado de São Paulo por meio de políticas públicas que promovem a acessibilidade e quebram barreiras comunicacionais”, destaca o secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Além disso, mensalmente a Secretaria promove o curso de Introdução à Libras, por meio da Escola da Inclusão. A formação é destinada a capacitar tanto servidores públicos quanto a população em geral, com o objetivo de diminuir a distância comunicacional entre surdos e ouvintes. O curso não só contribui para a inclusão social, como também fomenta a cultura de respeito e de igualdade.

“Temos trabalhado continuamente para diminuir as barreiras que impedem a comunicação entre surdos e ouvintes. A nossa gestão não tem medido esforços para promover políticas públicas inclusivas, que garantam a todos o direito de serem compreendidos e respeitados”, complementa o secretário.

Programação

14h – Abertura com Marcos da Costa, Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

14h10 – Ciclo de palestras

Auditório:

“Cultura Surda e pluralidade” – Sylvia Lia

“Evolução da comunicação na comunidade surda” – Ricardo Nakasato

“Comunidade surda e a relação com os filhos e os ritmos” – Edinho Santos

“Corpos surdos e suas conexões” – Fábio de Sá

Museu da Inclusão, Piso Térreo:

Atividades recreativas para crianças, com contação de histórias em Libras

15h20 – Intervalo

15h40 – Sarau de Poesia Surda

Poetas: Marcos Santana, Francisco de Sá, Sandro Santos, Eduardo Rocha, Fábio de Sá, Rafaela Schineider

Durante o evento, o artista grafiteiro Rafael Odrus realizará uma performance de arte visual ao vivo.

17h – Encerramento