SEDPcD apresenta seminário “Incluir para Avançar” nesta terça (24)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) apresenta nesta terça-feira (24) o Seminário “Incluir para Avançar: Os caminhos para obter linhas de fomento”, que discutirá mecanismos e estratégias para o fomento de projetos voltados às pessoas com deficiência. O objetivo é auxiliar entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) a captarem recursos, compartilhando aspectos técnicos da elaboração de editais e propostas públicas. Desta maneira, projetos relacionados à inclusão e à acessibilidade poderão obter mais recursos.

A programação do evento começa às 9h da manhã, e contará com a presença do secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, da presidente do Conselho Estadual dos Assuntos da Pessoa com Deficiência, Letícia Françoso e da presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo Dra. Cristiany de Castro na mesa de abertura. Ao longo da programação, os participantes poderão aprender sobre como formalizar uma entidade, como elaborar um projeto, quais são os editais de fomento e exemplos de sucesso.

O Seminário “Incluir para Avançar: Os caminhos para obter linhas de fomento” marca a abertura da semana que celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência na SEDPcD. Além do painel voltado às entidades, eventos de empregabilidade e cultura surda também serão apresentados na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.