SEDPcD anuncia 14ª edição da Virada Inclusiva

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com 52 municípios, entidades e secretarias estaduais, dá início à 14ª edição da Virada Inclusiva de 2 a 8 de dezembro na capital e interior. Idealizada pela SEDPcD, o tema deste ano “Superamos barreiras, protagonizamos mudanças!” reforça a importância do protagonismo das pessoas com deficiência na construção de um mundo mais acessível e justo.

O evento celebra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro, e dispõe de uma agenda pré-Virada, com início nesta segunda-feira (25) e a participação de quatro municípios. O destaque é Diadema, com 11 atividades que antecedem o evento. Uma delas, a “Libras e Arte”, coloca a Língua Brasileira de Sinais em performances artísticas com apresentações em bibliotecas e escolas da cidade.

A Virada deste ano tem o apoio e a parceria das secretarias estaduais da Educação (Seduc-SP), que pela primeira vez participará do evento em diversas atividades promovidas por 44 Diretorias Regionais de Ensino (DRE); de Meio Ambiente e Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil), nas diversas ações espalhadas por 23 parques estaduais; e da Cultura, Economia e Indústria Criativas (SCEIC-SP), promovendo iniciativas nos museus.

Além disso, a programação traz ações de duas entidades do Sistema S, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Social da Indústria (Sesi); dos 12 campi da Universidade Estadual Paulista (Unesp); diversas unidades das Apaes no estado de SP e da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (Feapaes – SP).

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a edição de 2024 destaca cada vez mais a inclusão das pessoas com deficiência. “A Virada Inclusiva é uma celebração do protagonismo e do talento das pessoas com deficiência. Neste ano, grandes eventos culturais e esportivos em todo o mundo celebraram a inclusão, a exemplo das Paralimpíadas. O esporte é uma ferramenta importante e os atletas do Time SP mostraram que, com treinamento e dedicação, as conquistas são possíveis. Queremos que cada região do nosso estado conheça as potências de uma sociedade inclusiva e transformadora.”

Virada Inclusiva

A Virada Inclusiva é um programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que incentiva a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas. Por meio de uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores, realizam inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer, criando uma ampla programação acessível.

Desde 2010, a Virada Inclusiva oferece uma programação diversa, aliada à sociedade civil, associações ligadas às pessoas com deficiência e poder público, buscando uma sociedade inclusiva para todos.