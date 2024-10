SEDPcD abre inscrições para o Concurso Moda Inclusiva Edição 2024

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abriu inscrições para o Concurso Moda Inclusiva Edição 2024. Podem participar estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado de todo o estado de São Paulo, matriculados em instituições de ensino superior de todo o estado de São Paulo.

O edital já está disponível no site e as inscrições podem ser feitas por esse link. O prazo final é 5 de novembro.

A iniciativa é uma parceria da SEDPcD com a Universidade de São Paulo (USP), por meio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O objetivo do Moda Inclusiva Edição 2024 é promover o debate sobre moda inclusiva, além de incentivar o surgimento de novas soluções e propostas de vestuário para pessoas com deficiência.

Para o secretário da SEDPcD, Marcos da Costa, o concurso vem mostrar o potencial das pessoas com deficiência. “Por meio dessa ação, queremos reforçar nosso compromisso com a inclusão e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Conscientizar a sociedade e a indústria da moda sobre a importância de atender esse público é fundamental, já que temos no estado de São Paulo cerca de 3,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência”.

O concurso Moda Inclusiva Edição 2024 conta com quatro categorias (Esporte, Infantil, Social Masculino e Social Feminino) e duas fases. Na primeira, uma comissão julgadora formada por integrantes da SEDPcD e da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, seleciona os 20 finalistas (cinco em cada categoria), com base nos seguintes critérios de avaliação: adequação à categoria e à deficiência selecionadas, pesquisa, desenvolvimento e inovação; criatividade; originalidade das soluções apresentadas, e estilo e linguagem de moda.

Na segunda fase, os finalistas confeccionam as peças para apresentação em desfile, em 2 de dezembro, que serão julgadas por uma comissão formada por representantes da SEDPcD, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e da área de Moda. Os três primeiros lugares recebem prêmios em dinheiro (R$ 3 mil, R$ 6 mil e R$ 8 mil).