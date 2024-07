SEDPcD abre inscrições para curso para profissionais da rede de apoio

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre nesta terça-feira (30) as inscrições para o curso gratuito “O Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência”, voltado a profissionais da rede de apoio, como promotores, delegados, assistentes sociais, entre outros. A iniciativa marca a entrada do programa TODAS in-Rede na plataforma ‘Escola da Inclusão’, fruto de parceria entre a SEDPcD e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Com aulas on-line e gratuitas, as inscrições vão até 29 de agosto e estão disponíveis no site: https://apps.univesp.br/sdpd/

“O curso fala sobre como a mulher com deficiência vítima de violência deve ser recebida, atendida e acolhida por profissionais da rede proteção da melhor forma possível. É necessário que todos os profissionais saibam como receber e lidar com essas mulheres, fazendo os encaminhamentos necessários e prestando as orientações adequadas”, afirma a coordenadora do programa TODAS in-Rede da Secretaria, Caroline Reis.

As aulas são ministradas por profissionais especialistas no tema e divididas em quatro módulos, com aulas gravadas, indicação de material pedagógico e supervisores. O curso “O Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência” inclui aulas sobre marcadores sociais de gênero e raça, capacitismo, história da mulher com deficiência, tipos de deficiência (intelectual, TEA, auditiva, visual, surdocegueira, física), legislação e tipificação da violência, escuta qualificada, acessibilidade, tecnologias assistivas e comunicação alternativa, destacando a importância do trabalho em rede.

Como parte da Escola da Inclusão, o curso é desenvolvido com ferramentas de acessibilidade, como Libras e audiodescrição, e conta com certificação. As aulas ficam disponíveis a partir de 09 de setembro e término em 09 de novembro.

Escola da Inclusão

Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a escola busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O objetivo da Escola da Inclusão é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como a acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. A escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais.

Serviço – Inscrições para o curso ‘O Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência’ do programa TODAS in-Rede

Período de inscrições: De 30/07 até 29/08

Período de aulas: De 09/09 a 09/11

Link para inscrição: https://apps.univesp.br/sdpd/