Secretário de Desenvolvimento de Diadema faz visita à Reci Embalagens

Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), liderada pelo secretário Fábio Nunes, esteve na última terça (20) visitando a sede da Reci Embalagens, empresa sediada em Diadema desde 2015 e que importa, vende e personaliza embalagens para cosméticos.

“Viemos para Diadema em busca de mais espaço,” contou a sócia-fundadora da Reci, Maria Aparecida Cassilo. “E aqui chegamos a desenvolver atualmente cerca de 3.200 diferentes produtos.” A empresa, que ocupa 4.200 m2 no Serraria, escolheu a cidade principalmente por suas vantagens logísticas. “Meu maior mercado é São Paulo e o leque de transportadoras disponíveis com certeza foi um atrativo, além da disponibilidade e do fácil acesso à mão de obra,” afirmou.

No entanto, a Reci ainda não utilizava os serviços disponíveis na SEDET para empresas, principalmente àquelas ligadas ao Polo Cosmético, como o Emprega Diadema e a nova lei de incentivos fiscais aprovada em 2022.

“Nossa vinda aqui foi para ajudar vocês,” afirmou o secretário. “Estamos realizando visitas como esta, de ativação de parcerias, por toda a cidade, levando pessoalmente benefícios que já estão disponíveis e muitas vezes o empresário não se dá conta de que pode estar apto a descontos no IPTU, ITBI e até no IPVA.”

Segundo o titular da SEDET, esse guarda-chuva fiscal de Diadema é totalmente diferenciado em relação a outras cidades do ABCD e mesmo a São Paulo. “É um dinheiro que a Prefeitura deixa de arrecadar e que continua na empresa, sob gestão do empresário, para estimular o crescimento, a inovação e a empregabilidade,” explicou.

O economista Marcus Oliveira e a diretora Lu Novais, da SEDET, fizeram breves apresentações sobre cada categoria de incentivo e sobre as vantagens de contratar funcionários por meio do centro público Emprega Diadema e Lúcia Bueno, coordenadora do Polo Cosmético, convidou a empresa a participar da feira FCE Cosmetique, que contará com um estande da prefeitura pelo segundo ano consecutivo.

A fundadora da Reci, também economista, esteve atenta a cada detalhe. “Eu sempre gostei de desafios,” contou ela. “Podemos fazer parcerias e promoções com outras empresas do polo e com certeza vamos aproveitar todos os incentivos aos quais estivermos aptos. Com todas essas vantagens, Diadema tem tudo para ter o maior polo cosmético do país.”

Os interessados na obtenção dos benefícios deverão preencher requerimento próprio, a ser protocolado junto à Central de Atendimento ao Cidadão ou através do site da Prefeitura, acompanhado de toda a documentação. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece toda orientação necessária por meio do telefone 11 4056-3950.