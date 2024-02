Secretário de Desenvolvimento de Diadema busca ampliar relacionamento com empresas

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, Fabio Nunes, em conjunto com a equipe da Secretaria, tem intensificado o contato com as empresas da cidade a fim de ampliar o relacionamento do governo do prefeito José de Filippi Junior com o setor empresarial da cidade. Desde que assumiu o cargo, em 12 de janeiro, Nunes tem realizado série de visitas às empresas tanto para identificar as demandas do setor, quanto para apresentar o trabalho da pasta.

Uma das visitas foi realizada na empresa ViaSupri, no Serraria, que há 15 anos atua no mercado de distribuição corporativa. A equipe foi recebida pela CEO da empresa, Lilian Benício. Já na empresa Topema Innovations, pioneira na fabricação de equipamentos de alta tecnologia para cozinhas industriais, situada na Vila Nogueira, o diálogo foi realizado com o presidente Nelson Ferraz Cury.

No Bairro Casa Grande, a visita foi às empresas Plasmedix e ZiClips. Na ocasião, o CEO Cleber Duarte destacou a importância da participação na FCE Cosmetique, em 2023, ocasião em que a empresa teve excelente oportunidade para se conectar e fazer negócios com outras seis empresas da cadeia de cosméticos que também estavam presentes no mesmo estande.

“A Sedet está sempre de portas abertas para ouvir as empresas, que na realidade são nossas parceiras, em busca de qualificar o ambiente empresarial na cidade”, relata Nunes. “Queremos manter permanente diálogo com as empresas, essa troca fortalece nossas relações institucionais, é bom para o governo, ótimo para as empresas e excelente para sociedade”, concluiu o secretário.