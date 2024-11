Secretário da Segurança faz balanço sobre ações, programas e metas da pasta

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, fez um balanço sobre as ações, programas e metas da pasta aos parlamentares que integram a Comissão da Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. A audiência foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na zona sul da capital, nesta quarta-feira (6).

A queda histórica nos roubos em geral e nos homicídios no estado foi destacado pelo chefe da pasta, bem como o aumento da produtividade policial.

Outro assunto muito abordado durante a reunião foi a valorização policial. O secretário lembrou o reajuste salarial de 20,2% para carreiras policiais no primeiro ano do governo e reafirmou seu compromisso em trabalhar para que haja outros aumentos até o fim da gestão.

Ele ainda citou o programa Moradia Segura — que dá uma carta de crédito a profissionais da Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Habitação, para que os agentes consigam conquistar a casa própria com mais facilidade — fluxo de carreira, promoções e plano de aposentadoria policial.

Combate à violência contra a mulher, operações e cenas abertas de uso

O estado de São Paulo é pioneiro na criação e aplicação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, mais um tema muito abordado na reunião. O chefe da pasta da Segurança Pública ressaltou algumas ações adotadas para a proteção das mulheres, são elas:

141 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) instaladas no estado;

143 Salas DDMs 24h, nas quais as vítimas são atendidas por videoconferência;

Monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleira eletrônica;

Aplicativo SP Mulher Segura para registros de boletins de ocorrência online, além de fazer um cruzamento entre a localização da vítima e do agressor, emitindo alerta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom);

Cabine Lilás, onde apenas policiais femininas preparadas atendem vítimas de violência e fornecem as orientações devidas;

Salas Lilás no Instituto Médico Legal (IML), onde vítimas são atendidas em um local acolhedor e com prioridade para exames periciais.

O secretário ainda reforçou o compromisso da gestão em reforçar a segurança na Baixada Santista. Ele confirmou que em breve vai anunciar uma companhia de motos no Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Santos para facilitar o patrulhamento.

Sobre as Cenas Abertas de Uso, no centro da capital, Derrite destacou as quedas nos índices criminais da região. “As ações implementadas têm gerado resultados com as reduções criminais, indicando que estamos no caminho certo”, disse. Ele citou a Operação Downtown como exemplo, onde 78 hotéis e hospedarias que armazenavam drogas, forneciam espaço aos usuários e ainda serviam como lavagem de dinheiro, foram alvos de busca e apreensão. “Foram mais de R$ 100 milhões do crime organizado bloqueados só nessa ação”, completou.