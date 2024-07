Secretarias de Agricultura e Segurança Pública assinam resolução conjunta em prol das populações rurais de São Paulo

Mais segurança às populações rurais paulistas. Esse é o objetivo da Resolução Conjunta, assinada nesta quarta-feira (03/07), entre as Secretarias de Agricultura e Abastecimento (SAA) e Segurança Pública (SSP), no Palácio dos Bandeirantes. A medida estabelece a criação de um Grupo de Trabalho, coordenado pela SAA, que irá mobilizar municípios, associações, moradores e órgãos públicos.

“Vamos incorporar os municípios e as áreas rurais no Muralha Paulista. Com ferramentas e tecnologias, usando o endereçamento do programa Rotas Rurais e a investigação da Polícia Civil, tornaremos o campo mais seguro”, afirmou o governador do estado de SP, Tarcísio de Freitas.

O anúncio também contemplou o aprimoramento do programa Agro SP+Seguro, da Secretaria de Agricultura, e lançou uma cartilha com dicas de segurança para a população do campo.

“Precisamos garantir a segurança da mulher e do homem do campo. Com a inclusão da Secretaria de Agricultura no Muralha Paulista, no conselho da Segurança Pública e com o Rotas Rurais, iremos manter a Paz no campo”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, Guilherme Piai.

Os dados da segurança pública nas áreas rurais do estado vem melhorando na atual gestão: os roubos caíram 36,7% nos primeiros cinco meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, passando de 251 ocorrências para 159. Os roubos de veículos caíram 12,9% (de 85 para 74), enquanto os furtos de veículos caíram de 198 para 188.

Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados 3,6 mil furtos, número 29,5% menor do que no mesmo período de 2022, quando foram 5,1 mil. Além disso, esse ano a Polícia Civil registrou 29 homicídios, quatro a menos do que nos primeiros cinco meses de 2022.

Todas as ações serão submetidas à Secretaria de Segurança Pública, que também será responsável por monitorar ocorrências de crimes em áreas rurais. Estatísticas dos crimes ocorridos no campo serão publicadas mensalmente, com indicação dos municípios das ocorrências, agregando dados para um policiamento mais eficiente.

“Estamos investindo na inteligência e na investigação policial. Nessa parceria, o Agro SP + Seguro contará com georreferenciamento, pronta resposta e tecnologias, tornando o campo mais seguro”, relatou o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Com a resolução, a SAA passa a fazer parte do rol de secretarias de estados que compõem o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria de Segurança Pública, para tornar-se, junto a transportes e educação, um dos setores de proteção prioritário na implementação das soluções no âmbito do Programa Muralha Paulista.

Vale lembrar, que em novembro do ano passado, foi formalizado o programa Rotas Rurais, da Secretaria de Agricultura de SP, que promove o endereçamento digital de propriedades agrícolas em todo o Estado.

A resolução foi firmada entre o Governo Estadual, a Agricultura e a SSP. Com essa medida, foi diminuído o tempo de resposta da Polícia Militar nas áreas rurais, porque agora os policiais possuem os endereços, que anteriormente não apareciam nos mapas. O programa já mapeou 57 mil km e conta com mais de 314,6 mil propriedades geolocalizadas. A iniciativa é desenvolvida pela SAA em parceria com o Google, fornecendo um CEP digital do produtor rural.

Agro SP+Seguro

O Programa Agro SP+Seguro foi instituído pelo Decreto nº 65.921, de 12 de agosto de 2021, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o objetivo de fomentar a integração entre os setores público e privado, em áreas rurais. O Programa garante mais segurança no campo, em uma ação conjunta com os municípios. Com viaturas específicas e identificadas para o trabalho de ronda nas áreas rurais.