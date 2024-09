Secretarias de Agricultura e de Políticas para a Mulher selam parceria em prol da força feminina

O movimento São Paulo por Todas, promovido pelo Governo de SP para ampliar e aproximar as políticas públicas para mulheres, vai viajar pelo Estado com duas carretas que levam serviços para regiões mais afastadas da capital. A iniciativa, comandada pela Secretaria de Políticas para a Mulher, conta com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Na quinta-feira (12/09), os secretários Valeria Bolsonaro (Políticas para a Mulher) e Guilherme Piai (Agricultura e Abastecimento) assinaram uma parceria do projeto São Paulo por Todas. Na ocasião, ficou estabelecido que as equipes da SAA promoverão ações no âmbito dos programas estaduais Cozinhalimento e do FEAP Mulher Agro SP.

“É muito importante uma ação como esta em prol das mulheres, levando informação e acesso à saúde para regiões mais distantes. Nossas equipes farão de tudo para contribuir para este projeto tão relevante”, ressaltou Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de SP.

A partir da próxima segunda-feira (16/09) – até o dia 28 de setembro, mulheres do município de Eldorado, no Vale do Ribeira, poderão fazer exames de mamografia e participar de cursos de empreendedorismo e capacitação. O projeto, que já promoveu ações nas cidades de São Paulo e Apiaí, prevê até o final do ano visitar diversas cidades do Vale do Ribeira.

“A parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento fortalece ainda mais nossas ações no Vale do Ribeira. Além de estimular o cuidado com a saúde, queremos incentivar cada vez mais as mulheres a alcançarem a autonomia e independência financeira”, comenta Valéria Bolsonaro.

Os programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento que serão levados às mulheres paulistas, por meio do projeto São Paulo Por Todas, são:

FEAP Mulher Agro SP – linha de crédito especial para mulheres do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O objetivo da linha é promover a modernização da infraestrutura e aumento de produtividade nas propriedades comandadas por mulheres no Estado de São Paulo. A linha de crédito exclusiva, conta com apenas 2% de juros e financiamento de até R$ 25 mil.

Cozinhalimento – programa vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que promove a instalação de cozinhas profissionais para capacitação de agentes multiplicadores das ações de segurança alimentar e nutricional, com foco na promoção de hábitos alimentares saudáveis, geração de renda e ações sociais para a população mais vulnerável. Além disso, o programa prevê a realização de cursos e palestras e supervisiona continuamente a execução dessa ação, proporcionando assim o desenvolvimento de uma agenda prática e proativa junto aos municípios conveniados.