Secretaria realiza reunião para discutir lei que versa sobre ensino de História e Cultura Afro-Brasileira

A Secretaria de Educação e Cultura realizou reunião com profissionais da rede municipal de ensino para discutir os desafios da implementação da Lei nº 10.639/03, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas unidades escolares. O encontro foi realizado no prédio que abriga a Pasta, na manhã desta terça-feira (17).

A reunião serviu para identificar as principais demandas encontradas pelos profissionais na elaboração de uma educação com viés antirracista, mapear ações desenvolvidas e planejar ações futuras. A ideia é que o encontro resulte na construção coletiva de um plano de ação voltado à educação para as relações étnico-raciais.

Com o título “Cenário das relações étnico-raciais na rede municipal de ensino”, a reunião contou com a presença das coordenadoras pedagógicas Tatiane Ribeiro e Valquíria Servilha, além de professores da rede.

Durante o encontro, os profissionais da rede puderam trocar experiências, pensar em atividade em conjunto e até debater a importância da medida. “Precisamos refletir a raiz da questão racial – que não é pedagógica, mas social. Para isso, precisamos nos transformar e sempre buscar boas referências para embasar nossos pontos de vista”, declarou Tatiane.

Por sua vez, Valquíria citou que a representatividade também é importante para quebrar os estigmas existentes dentro das salas de aula. “Uma alternativa bacana é convidar pessoas negras e indígenas para contar suas histórias aos estudantes. Os professores e professoras poderiam pensar nisso, para trazer esse elemento da representatividade aos nossos alunos e alunas”, disse a coordenadora.