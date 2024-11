Secretaria prorroga inscrições para a 5ª edição da Conferência Estadual do Meio Ambiente de SP

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) prorrogou até o dia 22 de novembro o prazo de inscrições para participação na 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. O encontro acontecerá entre os dias 3 e 14 de março de 2025, na capital paulista, e terá como tema central desta edição “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”. O cadastramento pode ser feito com o preenchimento do formulário disponível em Link



A conferência é uma etapa muito importante para participação social e busca definir propostas sobre emergência climática, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A conferência é aberta à participação de cidadãos, organizações não governamentais, universidades, empresas e representantes de órgãos públicos. Todos são convidados a contribuir com ideias e propostas para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental.



A Comissão Organizadora Estadual (COE) terá até 52 membros, sendo 20 deles de Organizações da Sociedade Civil. Os requisitos podem ser consultados no edital disponível no site da Semil (semil.sp.gov.br).

Segundo o regulamento da 5CEMA, a conferência abordará cinco eixos:



– Mitigação: estratégias para reduzir emissões de gases de efeito estufa;

– Adaptação e preparação para desastres: ações para aumentar a resiliência frente a eventos climáticos extremos;

– Transformação ecológica: iniciativas para promover um desenvolvimento sustentável e uma economia verde;

– Justiça climática: considerações sobre equidade social e ambiental nas políticas climáticas;

– Governança e educação ambiental: melhoria da gestão ambiental e promoção da conscientização sobre questões climáticas.



Etapas

As etapas preparatórias para a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente São Paulo incluem as conferências municipais/intermunicipais, que estão em andamento e vão até 25 de janeiro de 2025. Prevê também conferências livres, facilitadas pela Comissão Organizadora, que se encerram em 25 de janeiro de 2025.



A etapa estadual será o ponto principal, onde serão discutidas e deliberadas as propostas que seguirão para a conferência nacional. Para mais informações, o regulamento da 5ª conferência e o edital estão disponíveis para consulta em:



Convocação da 5CEMA e Regulamento: Link



Chamamento de Organizações da Sociedade Civil: Link