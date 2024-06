Secretaria do Audiovisual participa de encontro de cinema e educação na 19ª Mostra de Ouro Preto

De 19 a 23 de junho, parte da programação da 19ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) ocorreu o Encontro de Cinema e Educação, realizado em conjunto com a Rede Kino – Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Na ocasião, o eixo temático residia em traçar um histórico da lei 13006, do seu processo de sanção em 2014 e a falta de regulamentação passados 10 anos.

A Rede Kino realizou ampla consulta pública à sociedade civil, previamente ao encontro, consolidou os dados e dividiu os debates em quatro grupos temáticos, a saber: formação docente, condições de produção e exibição, acervos e curadorias e pedagogias.

O Diretor de Formação e Inovação esteve ativamente acompanhando os debates e espaços de escuta que contou com professores dos distintos níveis de ensino, pesquisadores, técnicos pedagógicos e secretários de educação de distintas regiões do país. Rodrigo participou três mesas com diferentes agentes do governo e do campo educacional, a saber: A importância de um plano nacional de cinema e educação; A relação entre comunicação, educação e direitos humanos, bem como foi debatedor convidado da mesa de Apresentação da Proposta do Plano de Cinema nas Escolas, que apresentou ao público o acúmulo das discussões nos grupos de trabalho e os temas prioritários definidos em cada GT.

Em sua participação, Rodrigo destacou aos presentes a importância da participação social e escuta ativa como diretriz-chave das políticas do Ministério da Cultura. Defendeu que a proteção e promoção da democracia se constituem quando a sociedade civil se vê parte das tomadas de decisões em favor de políticas públicas permanentes, inclusivas e que levem em conta os desafios regionais e desigualdades estruturantes do país, que só podem ser enfrentadas numa ação protagônica dos agentes sociais em conjunto com o Estado Brasileiro.

Rodrigo reforçou que é a primeira vez na estruturação da Secretaria do Audiovisual que há uma diretoria de formação, eixo do ecossistema do audiovisual com desafios transversais, da formação técnica à revisão curricular do ensino superior, e da necessidade de reconhecimento das políticas afirmativas na educação e sua incidência no campo da cultura, em específico, do audiovisual. “Pensar o cinema nas escolas é defender uma coexistência de telas na qual, partimos do reconhecimento da necessidade de fortalecimento de uma economia criativa do audiovisual, mas, antes de tudo, olhamos para a transversalidade desse setor, no qual, no atual contexto, só construiremos políticas efetivas se reconhecermos as diferentes formas de produção e consumo audiovisual, bem como a pluralidade de seus agentes; precisamos regulamentar a lei pensando não só na difusão do cinema brasileiro, mas trabalhar em conjunto com o MEC em defesa da produção escolar”, afirma.

A participação da SAV na 19ª CineOP demonstra um compromisso renovado com a promoção do cinema como ferramenta educacional e com a salvaguarda do patrimônio audiovisual, reforçando a importância de um diálogo contínuo entre formação e difusão para a construção de um futuro onde o cinema esteja plenamente integrado ao cotidiano escolar brasileiro para além do seu uso como ferramenta pedagógica.