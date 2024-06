Secretaria de Segurança Urbana oferece atendimento psicológico para agentes da GCM e Defesa Civil que retornaram do RS

Pensando no bem-estar emocional das equipes de resgate enviadas ao Rio Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana iniciou em 19 de maio, uma série de plantões de atendimentos psicológicos na sede do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, para os agentes que retornaram do Estado Gaúcho. Os plantões são realizados todas as terças-feiras com as novas equipes que chegam à capital. A proposta inicial é compartilhar experiências e oferecer suporte emocional em razão das fortes situações vivenciadas nos resgates às vítimas da tragédia.

Os psicólogos enfatizaram a importância de trabalhar as emoções como forma de proteger a mente de traumas e distúrbios. Durante os encontros, foram ensinadas técnicas para lidar com o estresse pós-traumático e criados espaços de partilha de experiências, permitindo que os agentes expressem seus sentimentos e fortaleçam seu equilíbrio emocional.

Bruno Bauer, psicólogo da Casa de Atenção da SMSU, destacou a abordagem humanizada do atendimento: “As conversas têm sido muito produtivas. Nós, como psicólogos, vemos que a experiência foi muito impactante para os agentes. Nossa proposta não é avaliar a conduta, mas acolher, proporcionando um ambiente humanizado e enfatizando que estamos aqui para ajudá-los a superar as situações vivenciadas”. O atendimento psicológico oferecido é uma iniciativa da gestão em proporcionar um suporte abrangente e eficiente às equipes.

Emerson Paleze Inácio, Subinspetor da GCM ambiental, ressalta que a experiência foi muito desafiadora e que os resgates enaltecem o senso de humanidade em ajudar as pessoas que sofreram com as enchentes. “Ajudamos pessoas em situações de extrema vulnerabilidade, pessoas que perderam tudo. Vendo esta situação, nosso sentimento de humanidade e compaixão por aquelas pessoas nos motivaram a superar o cansaço e levar um pouco de esperança para as pessoas. Os atendimentos me permitiram desabafar um pouco sobre esta situação e refletir sobre o quão importante é o equilíbrio emocional para ajudar as vítimas nesta situação”.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, permanece solidária com as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul e continua enviando toda ajuda possível. Desde o dia 7 de maio, a GCM, em ação conjunta com a Defesa Civil, resgatou 323 pessoas e 204 animais. As equipes seguem atuando de maneira coordenada com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul e a Guarda Civil de Porto Alegre, no translado de 18 pessoas. Além disso, visando coibir saques em supermercados e estabelecimentos comerciais, 5 pessoas foram detidas e encaminhadas ao Distrito Policial.