Secretaria de Segurança Pública de SP abre processo seletivo para estagiários

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Secretaria de Segurança Pública- SSP estão com 44 vagas abertas para estudantes do Ensino Superior nos cursos de Direito, Administração, Geografia, Serviço Social, Gestão Pública, Ciência de Dados, Estatística, Jornalismo e Matemática; e Ensino Técnico em Administração e Informática. As inscrições podem ser feitas até o dia 26/03 por meio do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12098/detalhe.

Os candidatos aprovados e contratados para vagas de Ensino Técnico receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 787,58 por mês para a jornada de 30h semanais. Para nível Superior, a bolsa-auxílio é de R$ 625,06 por mês para a jornada de 20h semanais e R$ 937,59 por mês para a jornada de 30h semanais. Além disso, ambos os níveis receberão auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia.