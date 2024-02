Secretaria de Segurança Cidadã recebe os três Conselhos Tutelares de Diadema

Como o lema “Ninguém faz nada sozinho” norteia o governo do prefeito José de Filippi Junior, em Diadema, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã realizou nesta quarta-feira, 28/2, uma reunião com os 15 integrantes dos Conselhos Tutelares da cidade, recentemente eleitos. Além de conhecer melhor os serviços da pasta, trocar ideias, dirimir dúvidas e encaminhar demandas, o grupo visitou o Centro Integrado de Monitoramento.

O Conselho Tutelar é um órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto na Lei Federal n° 8.069 de 1.990 (Estatuto da Criança e Adolescente). Diadema conta com três Conselhos Tutelares, cada um com cinco integrantes. O grupo foi eleito em outubro e tomou posse no começo de janeiro.

O encontro foi coordenado pelo novo secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Deivid Couto.

Também participaram da reunião o Comando da Guarda Civil Municipal e dirigentes do Observatório Municipal de Segurança Pública, da Patrulha Maria da Penha, do Serviço de Mediação de Conflitos, do Programa Diadema Legal de Fiscalização de Bares e Similares, da Ouvidoria da GCM, entre outros.

“Como os 15 integrantes estão começando o mandato de quatro anos, desejo boa sorte aos conselheiros e conselheiras tutelares”, declarou o secretário Deivid Couto. “Para isso, contem com a parceria de toda a nossa equipe no sentido de proteger nossas crianças e adolescentes, promovendo a garantia dos Direitos Humanos da infância e da juventude, sempre pautados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”, frizou Deivid.

Na opinião da conselheira Priscilla Mendes, do Conselho Tutelar II, o encontro valeu a pena. “Quero agradecer e parabenizar toda as equipes da Segurança Cidadã pela oportunidade de abordar e aprofundar temas relevantes como violência doméstica e a segurança de crianças e adolescentes. Para nós, que somos conselheiros e conselheiras de primeiro mandato, é super importante esse contato para conhecer e entender melhor como funcionam os diversos serviços”, relatou. “Gostaria ainda de ressaltar que essa parceria do Conselho Tutelar com a GCM é de extrema importância para a proteção das nossas crianças e adolescentes”, finalizou Priscilla.

Para Juliano Souza, que já está no segundo mandato e integra o Conselho Tutelar I, essas reuniões de trabalho são muito importantes para a formação dos conselheiros e, principalmente, para tornar ainda mais eficiente sua atuação junto à comunidade. “É uma oportunidade especial para aprender mais e melhorar a comunicação com as diversas áreas da Prefeitura. O melhor de tudo isso é que as crianças e adolescentes da cidade são os mais beneficiados”, explicou o conselheiro mais votado da cidade.

A próxima reunião dos Conselhos Tutelares de Diadema para discutir e aperfeiçoar fluxos de trabalho será com a pasta da Saúde, no final de março.

SERVIÇO

– GCM (24 HORAS)

Ligue 153, 4043-6330 e 0800-7705-559

– Conselho Tutelar I

Av. Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55 – Eldorado – tel. 4059-0569

– Conselho Tutelar II

Rua Oriente Monti, 201 – Centro – tel. 4053-8005

– Conselho Tutelar III

Rua Guaricica, 45 – Vila São José – tel. 4044-2171