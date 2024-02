Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires presta contas e apresenta balanço do 3° quadrimestre de 2023

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na noite da quarta-feira terça-feira (28), no plenário da Câmara Municipal, a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Com a presença de gestores e membros do Conselho de Saúde, o subsecretário da Pasta, Luiz Carlos Perlatti, expôs informações referentes a atendimentos, exames e finanças.

“A saúde de Ribeirão Pires mostrou grandes avanços em 2023 na modernização e na qualidade do serviço. Terminamos o quadrimestre como a melhor Atenção Primária do Grande ABC, de acordo com o Ministério da Saúde”, disse o subsecretário.

Entre os destaques do ano da municipalidade estão a entrega da nova USF Parque Aliança, reforma e ampliação da USF Jardim Luzo e modernização da USF Ouro Fino. Além disso, a nova sede do CAPS Infantojuvenil também foi entregue em dezembro de 2023.

Contas públicas – Na terça-feira (27), o subsecretário de Finanças e Administração da cidade, Douglas Menezes Souza, participou de audiência para prestação de contas do setor referente ao 3º quadrimestre de 2023. Durante a atividade, na Câmara Municipal, foram apresentados dados de arrecadação e investimentos municipais no período.