Secretaria de Inovação e Administração de Santo André conquista ISO 9001

A Secretaria de Inovação e Administração (SIA) da Prefeitura de Santo André alcançou um marco inédito ao conquistar a certificação ISO 9001:2015, reconhecida mundialmente por assegurar altos padrões de gestão da qualidade. Este processo de certificação, auditado pela Fundação Vanzolini entre os dias 23 e 25 de outubro, coloca a administração municipal em posição de destaque entre órgãos públicos ao demonstrar excelência no atendimento, eficiência operacional e aprimoramento contínuo dos serviços prestados à população.

A ISO 9001 não é apenas um certificado, é uma transformação organizacional. Sua implementação visa aprimorar práticas e padronizar procedimentos entre os departamentos, elevando a eficiência e a transparência por meio do sistema de gestão da qualidade. A certificação abrange áreas estratégicas da administração pública, como o atendimento aos servidores pelo setor de Recursos Humanos (DRH), a modernização tecnológica conduzida pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e pelo Departamento de Projetos e Inovação (DPI), o atendimento ao cidadão (DAC), o apoio administrativo para conservação de bens públicos (DAA) e a capacitação de servidores pela Escola de Governo do Executivo Andreense.

O processo para a obtenção da ISO 9001 exige dedicação e conformidade rigorosa. Cada etapa, desde a auditoria até o alinhamento dos procedimentos internos, exigiu um esforço coordenado e uma visão de longo prazo. Esse empenho se traduz em ganhos reais, com uma gestão focada em resultados, menos desperdícios e uma equipe mais bem preparada para lidar com as complexidades e desafios diários da administração pública.

Segundo o diretor do Departamento de Atendimento ao Cidadão, Renato Garcia, o valor da certificação vai além do selo em si: “Esse reconhecimento coroa nosso propósito de entregar ao cidadão uma gestão pública mais próxima, que atenda com precisão as demandas da população e dos servidores. Governança eficiente, controle de riscos e melhoria contínua são as bases que sustentam nossa evolução”, afirma.

Com a certificação, a prefeitura mantém um compromisso com a transparência e o aperfeiçoamento contínuo. Ao padronizar e monitorar processos, a secretaria não só mantém uma operação ágil e eficiente, como também eleva o nível de confiança da população em sua gestão.

“A certificação ISO 9001 não é apenas um padrão de qualidade, é a base para a eficiência e a excelência na administração pública de Santo André. Com processos integrados e padronizados, asseguramos que cada projeto da SIA eleve a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos”, diz a secretária de Inovação e Administração, Fernanda Sakaragui, que reforça o papel da pasta como o motor da eficiência administrativa em Santo André.

Além disso, a Escola de Governo do Executivo Andreense (Egea) se destaca como a primeira escola de governo municipal certificada pelo ISO 9001, reafirmando o compromisso da cidade com a educação de qualidade e a capacitação de seus servidores.

O avanço se reflete na criação de uma cultura organizacional focada em resultados consistentes e monitorados, onde cada servidor conhece seu papel em uma estrutura sólida e funcional. Essa conquista por parte da Secretaria de Inovação e Administração não só inspira, mas também coloca Santo André em um novo patamar de excelência no setor público, sendo uma referência em qualidade e inovação para municípios em todo o país.