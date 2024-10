Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema alerta sobre tentativa de golpe

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Diadema alerta a população sobre a tentativa de golpe com falso e-mail em nome do Poder Executivo a respeito de Alvará de Funcionamento. Nesta semana, algumas consultorias e contabilidades entraram em contato com o serviço municipal para verificar possíveis pendências e informar que receberam e-mail, supostamente enviado pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras, com link para acesso a auto de notificação e irregularidades.

Entretanto, a Prefeitura esclarece que a comunicação com o fornecedor é feita somente pelos e-mails: [email protected] / [email protected] .

As denúncias foram acolhidas pelo Poder Executivo Municipal e as consultorias e contabilidades que buscaram a Prefeitura para confirmação da veracidade do e-mail foram orientadas a abrir boletim de ocorrência sobre a prática ilícita.

Atendimento

Os alvarás de funcionamento são tratados no Serviço de Análise e Aprovação do Departamento de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Caso algum consumidor ou empresa/fornecedor tenha alguma dúvida, os canais oficiais para comunicação são o atendimento presencial, por telefones ou e-mail oficial.

Serviço:

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Rua Marechal Floriano, 289 – Centro de Diadema.

Telefones: 4057-8068

E-mail: [email protected]