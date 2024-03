Secretaria de Esportes revitaliza ginásio em Mogi Mirim

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Esportes do Município de Mogi Mirim entregam nesta quinta-feira (07) a revitalização do Ginásio Maria Paula Bueno, localizado no bairro Vila Dias.

O Governo de SP investiu mais de R$ 400 mil para a realização das obras no local, com objetivo de melhorar a qualidade do esporte e lazer da comunidade.

Dentre as revitalizações está a implantação de piso vinílico, importante para o amortecimento do impacto sobre as articulações durante saltos, diminuindo riscos de lesões, além de não ser escorregadio. Também foram instaladas novas traves (futsal e handebol), novas tabelas (basquete), nova rede de vôlei e banco de reserva.

Esta é a segunda revitalização que a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo entrega neste ano, a primeira foi em janeiro no município de Praia Grande. Em 2023 foram 51 obras de revitalizações em 41 cidades.

Serviço:

Revitalização do Ginásio Maria Paula Bueno, em Mogi Mirim

Quando: 7 e março, a partir das 11h

Onde: Rua Francisco, s/n – Vila Dias – Mogi Mirim (SP)