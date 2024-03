Secretaria de Esportes entrega kits com proteção contra o mosquito da dengue para atletas do Centro de Excelência

O combate mais eficaz contra a dengue é a prevenção. Foi com essa mensagem em destaque que a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, em parceira com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, entregou nesta quarta-feira (20) 800 kits que contam com proteção contra o mosquito da dengue a atletas do atletismo e do judô que treinam no Centro de Excelência Esportiva, em São Bernardo do Campo.

Dentre os itens que compõem o kit estão uma camiseta de manga longa e uma bermuda que passaram por tratamento para receberem aplicação de repelente têxtil, que protege contra os mosquitos aedes aegypti (dengue) e anopheles stephensi (malária). Os tecidos também absorvem a umidade da pele, proporcionando respirabilidade e mantendo a pele seca. Os outros produtos integrantes do kit são a viseira, um repelente de insetos para uso exclusivo em tecidos e uma bolsa. O produto tem a durabilidade de seis semanas após a sua aplicação.

“Essa entrega é muito importante porque ao mesmo tempo que incentivamos o esporte, estamos lutando contra a dengue. Nossa decisão foi muito acertada. Parece uma iniciativa simples, mas esse equipamento, usado adequadamente, vai melhorar a qualidade de vida dos atletas”, disse a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, que teve a companhia na cerimônia do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e do secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo do Campo, Alex Mognon, além do ex-maratonista e medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, Marilson Gomes dos Santos.