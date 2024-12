Secretaria de Educação de SP disponibiliza matrícula online para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Para quem deseja retomar os estudos no Ensino Fundamental no próximo ano, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo disponibiliza a matrícula online para a Educação de Jovens e Adultos através do Sistema EOL (Escola Online) Cidadão (Link para um novo sítio) nas modalidades de EJA Regular, EJA Modular e nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos (CIEJAs),

Ao preencher o cadastro é possível indicar uma unidade de preferência. De acordo com a disponibilidade de vagas, o candidato é encaminhado para a unidade mais próxima do endereço indicado. A Rede Municipal de Educação oferece a Educação de Jovens e Adultos para os jovens, adultos e idosos, com 15 anos completos ou mais, que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental (1° ao 9° anos).

Confira as modalidades disponíveis para a matrícula online:

EJA Regular: oferecida nas escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o período noturno, das 19h00 às 23h00 (período de 4 horas);

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – CIEJA: funciona nos períodos da manhã, tarde e noite, com um horário obrigatório de aulas presenciais de 2 horas e 15 minutos por dia;

EJA Modular: oferecida à noite, com aulas presenciais obrigatórias de 2 horas e 15 minutos por dia;

As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano. Os documentos necessários são RG (original e cópia), CPF, comprovante de endereço (original e cópia), comprovante de escolaridade (histórico escolar ou declaração de transferência emitida pela escola de origem, se houver).