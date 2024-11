Secretaria de Educação de Diadema vai inaugurar Memorial da Educação da cidade

O memorial nasce com o propósito de preservar a memória e a história da criação e do desenvolvimento da rede de ensino da cidade, suas escolas, creches, programas, eventos e a participação de professoras, diretoras, coordenadoras e de todos os profissionais que contribuíram para a formação de milhares de crianças nas últimas seis décadas. “Com a criação desse espaço, queremos resgatar e preservar a memória da Educação na cidade, e evitar que a história se perca no decorrer do tempo, com a perda de materiais e documentos importantes e o progressivo afastamento dos profissionais que fizeram parte dos primeiros anos e que ajudaram a estruturar o que hoje é a rede municipal de Educação”, afirma a coordenadora da Supervisão de Ensino da Secretaria de Educação, Líria Fregnani, que coordena a montagem do espaço.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, afirma que o memorial será construído de forma colaborativa e permanente, com a participação de todos que, de alguma forma, ajudaram a moldar os pilares da educação na cidade, que é reconhecida por seu forte caráter formativo. “O município já recebeu o educador Paulo Freire, teve a Profª Lisete Arelaro como secretária de Educação e a presença de professores e educadores de grande relevância no país, como Esther Pillar Grossi, Zilma de Oliveira e Dermeval Saviani, entre outros. Além disso, Diadema é reconhecida pelo seu histórico de movimentos sociais e de luta por direitos que se relacionam com a educação”, acrescenta.

A ideia é, por meio de um acervo de fotos, mobiliário, documentos, publicações, estatutos, planos de educação, material didático e audiovisual, depoimentos e entrevistas de funcionários e ex-funcionarios, entre muitos outros, manter registrados e preservados momentos marcantes para a Educação do município. Entre eles, a municipalização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, as formações para professores e demais profissionais, a compra comunitária, o Estatuto do Magistério, os primeiros Planos Municipais de Educação, a criação da Equipe Técnico Social, a estruturação do atendimento aos estudantes com deficiência, a implantação da educação musical e ambiental, os primeiros congressos de educação, circuitos culturais, encontros e oficinas, os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, os inúmeros programas implantados e todos os fatos e acontecimentos mais marcantes que ajudaram a moldar a rede municipal de ensino como ela é hoje.

Exposição permanente e site

A exposição no térreo do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro será interativa e permanente, aberta ao público e terá caráter dinâmico, já que continuará recebendo contribuições, colaborações e doações de itens relevantes para o memorial, em um processo contínuo de construção coletiva. No espaço há também um pequeno auditório com capacidade para cerca de 100 pessoas, que deverá ser utilizado para formações, reuniões e eventos.

Além disso, haverá uma página do Memorial no portal da Educação na internet, disponibilizando depoimentos em áudio e vídeo, publicações, fotos e materiais diversos para consulta. O acervo está sendo construído com material proveniente da própria Secretaria de Educação e de coleções particulares de todos que participaram da Educação em Diadema e que tenham materiais que possam ser doados, ou mesmo contribuir com lembranças de fatos relevantes por meio de depoimentos em áudio ou vídeo.

Quem quiser contribuir com materiais, documentos, fotos ou depoimentos sobre a Educação de Diadema pode enviar um e-mail para [email protected].

MEMORIAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIADEMA

INAUGURAÇÃO

Data: 3/12 (terça) às 10h

Local: Secretaria de Educação – Av. Alda, 831 – Centro – Diadema