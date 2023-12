Secretária de Diadema conhece programas esportivos de cidade portuguesa

A secretária de Esporte e Lazer de Diadema, Luciana Avelino, esteve em Viana do Castelo, no Norte de Portugal, de 8 a 11 de dezembro em visita oficial. A cidade foi escolhida ‘Cidade Europeia do Desporto’ em 2023. A ida da secretária acontece depois da visita ao parlamento Europeu, em Bruxelas, onde participou da cerimônia que concedeu à Diadema o título de Cidade Sul-Americana do Esporte para 2024.

O título de ‘Cidade do Esporte’ é concedido pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES). O selo tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco e é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.

A visita à cidade portuguesa teve o objetivo de trocar experiências, aperfeiçoando ainda mais os serviços em lazer e esporte que são oferecidos à população de Diadema.

De acordo com Luciana, os encontros com representes da localidade foram muito proveitosos. “Fomos recebidos pelo prefeito de Viana do Castelo e outras autoridades municipais. Para nós, essa visita, assim como o título de Cidade Sul-Americana do Esporte para 2024, é uma valorização e um reconhecimento a todas as políticas públicas implementadas em nosso município, o que fortalece o esporte e a nossa população no que se refere à promoção de hábitos saudáveis, de cidadania, de lazer e de tudo que o esporte consegue agregar de bom”, afirmou.

A secretária também falou sobre a troca de experiências em Portugal. “Tivemos oportunidade de conhecer os vários equipamentos que a cidade tem para promover os esportes náuticos e outras atividades esportivas. Aqui a vocação são os esportes náuticos, mas eles desenvolvem 50 modalidades. Foi uma experiência incrível e fica aqui o nosso agradecimento à ACES e ao prefeito de Viana do Castelo, que nos acolheu tão bem e carinhosamente”, completou.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas são atendidas direta ou indiretamente pelos programas esportivos e de lazer da Prefeitura de Diadema. Para 2024, é estimado um acréscimo de 5% na quantidade de atendidos. O orçamento direto da Secretaria de Esporte e Lazer passou de R$ 9 milhões, em 2021, para R$ 18 milhões, previstos em 2024, o que representará o dobro de investimentos diretos no início da gestão.

O diretor de Esporte da Secretaria, José Alexandre Pena Devesa, também fez parte da comitiva de Diadema.