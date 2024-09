Secretaria de Desenvolvimento Social discutirá suicídio na Série Dialogando

Pensar e discutir o problema do suicídio com um novo olhar. É com esse objetivo que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) realizará mais um encontro da série Dialogando. Com o título “Mais um Setembro Amarelo – A atuação do SUAS no campo das relações e as identidades estigmatizadas”, o encontro ocorrerá, nesta quinta-feira 19, das 8h às 13h na Rua Aurora, 15, centro da capital paulista, e terá palestra do psicólogo e doutor em Educação e Saúde Thiago Bloss.

Organizado pela Coordenadoria de Ação Social (CAS) da SEDS em virtude do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, o encontro pretende ir além dos pontos levantados tradicionalmente como causa desse problema. Quer repensar a atuação da Política de Assistência Social nas campanhas, com foco nas identidades estigmatizadas e nas vidas desvalorizadas. Refletir sobre os sofrimentos produzidos socialmente e as consequências da desigualdade brasileira, de raça, cor, etnia, sexualidade e gênero.

“A gente tem observado que as campanhas relacionadas ao setembro amarelo na Assistência Social têm sido feitas por meio de ações inócuas ou ainda contraproducentes em relação ao que realmente faz parte do nosso campo de atuação”, diz Tatiane Sousa Magalhães, responsável pela Coordenadoria de Ação Social. “Este evento vai tratar justamente destes equívocos e trazer a discussão para as desproteções sociais no campo relacional”, complementa.