Secretaria de Cultura de Diadema inclui novas oficinas em Diadema

A Secretaria de Cultura de Diadema incluiu novas oficinas no campo digital e cultural em 2024 após. Essas modalidades estão abertas para adolescentes e adultos. As inscrições começam dia 15 de fevereiro e as aulas, em 5 de março.

O diretor da Secretaria de Cultura, Reinaldo Leiva, afirmou que a demanda de alunos em 2023 fez com que houvesse a abertura de novas oficinas com abordagens artísticas e tecnológicas. “4.000 alunos inscritos no ano passado, liderados por música, circo e ballet, fizeram a Secretaria de Cultura refletir sobre a incrementação de novas tecnologias e de culturas diferentes para adolescentes e adultos. Nesse ano, serão ofertadas 5.000 vagas dividas em 350 turmas.”, afirma Reinaldo.

O diretor ainda reforçou que a diversidade racial e pedidos da população foram fatores considerados para a inserção de novas aulas de dança. “Incluímos a Dança Afro às quintas-feiras, das 16h às 17h30, no Centro Cultural Vila Nogueira, por conta do avanço das discussões raciais e dos pedidos que a população realizou.”, completa Leiva.

Outra novidade foi anunciada pelo secretário de Cultura, Camilo Vannuchi: o Laboratório Digital da Cultura no Centro Cultural de Diadema. “Contaremos com 16 turmas com quatro computadores para cada dois alunos. Os temas abordados nas aulas serão o tratamento de imagem e de vídeo, além do desenvolvimento de jogos e de fotografia”.

A partir das 9h, as inscrições devem ser realizadas pelo site – oficinas.culturadiadema.com.br

Confira abaixo a programação do Laboratório Digital da Cultura:

Centro Cultural Diadema

Endereço: R. Graciosa, 300 – Centro, Diadema – SP

Telefone: (11) 4056-3366

– Fotografia Digital/Edição de Imagens – Quarta- feira das 19 às 21h;

– Design Gráfico/ Web design – Sexta- feira das 19 às 21h;

– Desenvolvimento de Games – Sábado das 10 às 12h;

– Edição de Vídeo – Sábado das 14 às 16 h;