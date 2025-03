Secretaria de Ciência prorroga inscrições para Prêmio Jovem Cientista Carioca

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) prorrogou as inscrições para a segunda edição do Prêmio Jovem Cientista Carioca (PJCC). O Prêmio, realizado em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), tem como objetivo fortalecer iniciativas de jovens cientistas que buscam encontrar soluções tecnológicas para ajudar comunidades cariocas. As inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de março.

O PJCC busca fomentar 100 iniciativas inovadoras e vai oferecer aos vencedores R$800 mensais, direcionados a jovens graduandos das áreas de Ciência e Tecnologia, ao longo de seis meses. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa que tenham aplicabilidade efetiva de transformação nos territórios próximos às 12 Naves do Conhecimento espalhadas pela cidade do Rio.

Para se inscrever, é preciso estar regularmente matriculado em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação de qualquer instituição pública ou privada do país, ser morador do Rio de Janeiro, e ter mais de 18 anos. Mais informações sobre o edital estão no site.

“Criamos o projeto porque o Rio de Janeiro é um polo de inteligência. Temos uma enorme concentração de universidades, que reúnem jovens de todos os territórios. Toda essa diversidade é uma riqueza que precisa ser aproveitada para encontrar as soluções que o Rio de Janeiro tanto precisa. Foi dessa vontade de juntar essas duas pontas que surgiu o Prêmio Jovem Cientista Carioca”, explica Tatiana Roque, secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.