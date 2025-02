Programa de mobilização voluntária promete fortalecer ação social em Diadema

Na próxima segunda-feira (10), a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) fará um plantão de cadastramento para a formação do novo Corpo de Voluntários de Diadema, o programa Amigos do Social.

Segundo a secretaria, o programa pretende mobilizar voluntários para formar uma rede de ação social forte e solidária na cidade, que possa responder com prontidão a calamidades e outras necessidades da cidade, conectando pessoas, recursos e oportunidades para oferecer um suporte efetivo. Com isso, espera-se mobilizar e treinar as comunidades para situações emergenciais e catástrofes.

O cadastro de voluntários está aberto desde o mês de janeiro, de forma presencial, na SASC (Rua Almirante Barroso 225 – Vila Sta. Dirce). O plantão será na segunda (10), das 17h às 20h.

A participação é aberta a todos que tenham interesse em serviço voluntário, mesmo sem experiência: treinamentos e capacitação serão oferecidos aos candidatos. Para o cadastro, é necessário apenas um documento de identificação com foto e ter no mínimo 18 anos.

Amigos do Social

“Já iniciamos conversas com as organizações socioassistenciais, com as escolas, igrejas, paróquias e com a própria comunidade,” explicou o secretário Eduardo Minas. “Queremos criar essa grande frente de amor ao próximo, antes de lançar o programa oficialmente em março.”

Plantão de Cadastramento do programa AMIGOS DO SOCIAL

Dia 10/02, das 17h às 20h

Rua Almirante Barroso 225 – Vila Sta. Dirce, Diadema